«سعود الطبية»: 3 فوائد لـ«لقاح كورونا» وهذه آلية عمله

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية لقاح فيروس كورونا، وكيفية عمله حيث يقلل من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأكدت مدينة الملك سعود عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن أهمية لقاح كورونا تكمن في تدريب الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

ويساهم لقاح كورونا في رفع عمليات الحظر في الدول، وتخفيف التباعد الاجتماعي وعودة الحياة الطبيعية، لذلك يجب أخذه لحماية المواطنين والمقيمين.

ويقلل أخذ لقاح كورونا من خطر الإصابة بالمرض فعند أخذه يستجيب الجهاز المناعي بحيث يتعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وينتج الأجسام المضادة لمحاربة المرض، ويتذكر المرض وكيفية مكافحته.

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