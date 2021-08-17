الارشيف / اخبار السعوديه

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome

تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة
تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في متصفح Google Chrome.

وأوضح المركز أن شركة Google أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows وMac وLinux.

برمجيات خبيثة

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث

وأفاد المركز بأن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome، موضحا أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.

 

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا