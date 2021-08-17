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النفط يواصل التراجع مع تفشي متحور دلتا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

النفط يواصل التراجع مع تفشي متحور دلتا

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء تراجعاً جديداً، لتتجه نحو تسجيل أطول فترة تراجع متصلة منذ مارس الماضي في ظل تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط نتيجة تفشي الطفرة “دلتا” المتحورة من ، وهي أشد عدوى وأسرع انتشاراً.

خام برنت القياسي

وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 5ر0% في بداية تعاملات اليوم، بعد تراجع بنسبة 3% تقريبا خلال جلسات التداول الثلاث الماضية.

استهلاك البنزين

في سياق متصل، واصل استهلاك البنزين في الولايات المتحدة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب تقرير مؤسسة ديسكارتس لابس، في حين أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين أمس إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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