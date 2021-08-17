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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحاً أن "أبل" أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://support.apple.com/en-us/HT212607
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحاً أن "أبل" أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://support.apple.com/en-us/HT212607
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:07 AM
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
12:56 PM
المركز قدّم توصياته.. وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم برمجيات خبيثة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنيّاً عالي الخطورة بخصوص تحديثٍ أصدرته "أبل"؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج iCloud لنظام Windows 12.5 المتوافر لمنتجات Windows 10 وما بعده.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحاً أن "أبل" أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://support.apple.com/en-us/HT212607
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
، "الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة والعنوان "تحديث أبل" ،
المصدر : الخليج 365
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