، "الغذاء والدواء": مختبراتنا تكشف عن الألوان الصناعية غير الآمنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعتمد على تقنيات خاصة لرصد المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن التقنيات المستخدمة في مختبرات الهيئة تساعد على الكشف عن الألوان الصناعية غير الآمنة في الأغذية لحماية المستهلك.

وقال خبير المختبرات مصطفى البطي: هناك نوعان من الملوّنات الصناعية، منها ما هو صالح للاستهلاك الآدمي ومنها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف: هي على قسمَيْن: الأول، مسموح به في بعض الأغذية بكميات محدودة وهي آمنة، والقسم الآخر، غير مسموح باستخدامها مثل e102 وغيرها.

وأردف: للكشف عن الألوان الصناعية غير المسموح بها عبر تقنيات خاصة، حيث تكشف عن جزءٍ من الألوان الصناعية، مثل e102 ,e110 وe129 وe133.