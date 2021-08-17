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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1431 جولة رقابية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكّدت أمانة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت كافة؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي بمبادرة "ممتثل" في مدن ومحافظات المنطقة كافة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل عدد 22 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:27 PM
نفّذت أمس 1431 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيعأمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1431 جولة رقابية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكّدت أمانة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت كافة؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي بمبادرة "ممتثل" في مدن ومحافظات المنطقة كافة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل عدد 22 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.
، أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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