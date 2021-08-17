، "الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.