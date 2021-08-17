السعودية | “التدريب التقني والمهني”: برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتمكين المواطنين من وظائف التشغيل والصيانة

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تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، برامج تدريبية نوعية ومتخصصة لتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من وظائف القطاع، ورفع كفاءة ومهارات السعوديين العاملين في القطاع.

ودربت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، العديد من الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة في قطاع التشغيل والصيانة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم وتمكينهم من فرص العمل ودعم تحقيق مستهدفات توطين القطاع، واستقرار واستمرار السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع.

وتقدم الجهات الشريكة في المبادرة وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عددا من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.