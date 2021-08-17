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السفارة في نيوزلندا تدعو للالتزام بإجراءات الإغلاق

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الدمام - شريف احمد - نبهت السفارة في نيوزلندا على المواطنين المقيمين في نيوزلندا بانه تم رصد حالة مصابة محلية بفيروس في مدينة اوكلاند لمواطن نيوزلندي. وقد تم رفع حالة الطوارئ في نيوزلندا المستوى الرابع إبتداء من الساعة 11:59 مساء اليوم لمدة سبعة أيام في مدينة اوكلاند وكارمندال، وباقي أنحاء نيوزيلندا لمدة ثلاث ايام .

وطالبت بالتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزلندية ، وأوضحت أنه يمكن التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064

جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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