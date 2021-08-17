شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في نيوزلندا تدعو للالتزام بإجراءات الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت السفارة في نيوزلندا على المواطنين المقيمين في نيوزلندا بانه تم رصد حالة مصابة محلية بفيروس كورونا في مدينة اوكلاند لمواطن نيوزلندي. وقد تم رفع حالة الطوارئ في نيوزلندا المستوى الرابع إبتداء من الساعة 11:59 مساء اليوم لمدة سبعة أيام في مدينة اوكلاند وكارمندال، وباقي أنحاء نيوزيلندا لمدة ثلاث ايام .

وطالبت بالتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزلندية ، وأوضحت أنه يمكن التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064

جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064