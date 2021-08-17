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«أمانة مجلس التعاون» تبحث الشؤون الإنسانية مع مسؤول أممي

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الدمام - شريف احمد - عقد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمس، اجتماعاً مع مدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) ساشا بيتر غراومن، وذلك في مقر الأمانة العامة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود الإنسانية التي تقوم بها دول مجلس التعاون، إضافةً لمناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة ومكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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