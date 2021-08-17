كيا تشعل سوق السيارات الكهربائية.. EV6 تدخل المنافسة رسميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت شركة كيا المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، مع العديد من المنافسين أبرزهم فولكسفاجن وسكودا وتسلا.

ودخلت الشركة الكورية الجنوبية سباق السيارات الكهربائية، بأيقونتها EV6 الجديدة.

وتجاوزت الحجوزات المسبقة لـ"EV6" وهي أول سيارة كهربائية مخصصة للشركة، 30 ألف وحدة.

وقالت كيا إنها تتوقع أن تحطم مبيعاتها في السوق المحلية في هذا العام رقما قياسيا سابقا بلغ 552,400 وحدة.



وتشعل سيارة كيا الجديد المنافسة مع فولكسفاجن ID4 وسكودا Enyaq وتسلا Model Y.



وكشفت كيا عن أبرز مواصفات السيارة، وقالت إن السيارة خماسية المقاعد EV6 الجديدة.

ويبلغ طول السيارة 4.70 متر، وتعتمد على تقنية 800 فولت، والتي تتيح تقليل زمن الشحن؛ حيث يتم شحن السيارة لقطع مسافة 100 كلم في أقل من 5 دقائق.

مواصفات سيارة كيا الكهربائية

ويتم شحن السيارة من 10 إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط.

وفي البداية يتم تقديم السيارة بثلاثة مستويات من القوة: موديل دفع خلفي بقوة 125 كيلووات/170 حصان، وكموديل دفع رباعي بمحركين بقوة 173 كيلووات/235 حصان أو 239 كيلووات/325 حصان.

وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 185 كلم/س.

وتقدم كيا لسيارتها الجديدة بطاريتين: سعة 58 أو 77.4 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 528 كلم.

وفي نهاية عام 2022 تقدم كيا موديل GT من السيارة الكهربائية بقوة 430 كيلووات/585 حصان، في حين تقف سرعته القصوى على أعتاب 260 كلم/س، ليتربع بذلك على قمة موديلات السيارة الجديدة.

مبيعات كيا

تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، حاجز الـ50 مليون سيارة، بعد 59 عاما من بداية نشاطها.

لكن السيارة التي حققت لقب الأكثر مبيعا كان مفاجأة في تاريخ الشركة الكورية التي تعمل منذ عام 1962.

وقالت كيا في يونيو/حزيران الماضي، إنها باعت ما مجموعه 50,120,112 وحدة في الأسواق العالمية حتى شهر مايو/أيار الماضي، بما في ذلك 14,240,581 وحدة في السوق المحلي و35,879,531 وحدة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك بعد مرور 59 عاما من طرح كيا "K-360"، وهي أول سيارة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن شركة كيا حققت 10 ملايين وحدة في المبيعات في الأسواق العالمية في عام 2003، ثم حققت 20 مليون وحدة في عام 2020، ونحو 30 مليون وحدة في عام 2014، ونحو 40 مليون وحدة في عام 2017.

وذلك بعد أن تجاوزت مبيعاتها السنوية في الأسواق العالمية مليوني وحدة للمرة الأولى في عام 2010، بلغت مبيعاتها حوالي 2.7 مليون وحدة سنويا.

وشكلت الصادرات والمبيعات المحلية في الأسواق الخارجية أكثر من 70% من إجمالي مبيعاتها. وفي السوق المحلي، تجاوزت مبيعاتها 500 ألف وحدة لمدة 6 سنوات متتالية منذ عام 2015.