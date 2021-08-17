، "تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100% ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- استلام وترحيل 150548 مقررًا دراسيًّا لمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، والتي تمثل 100% من نسبة احتياج الإدارة؛ حيث أكملت الإدارة توزيع كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها بحسب احتياج كل مكتب، والتي بدورها أكملت عملية ترحيلها لجميع مدارسها التي باشرت الأحد تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ بما يضمن عودة جادة وآمنة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة؛ وذلك وفق خطة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي بالجهود الكبيرة التي بُذلت والعمل المنسق الذي سهّل عملية إكمال استلام وتسليم كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس الإدارة قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، وبيّن أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الإدارة وخطتها للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ مؤكدًا حرص وزارة التعليم وجهودها الملموسة التي ساهمت في تيسير العمل المبذول؛ مؤكدًا أن الإدارة تحرص على استلام وترحيل كل المقررات لجميع المراحل وفق خطة زمنية قبل بدء العام الدراسي.

وتُواصل الإدارة العامة -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- عملية استلام بقية المقررات لكل المراحل؛ حيث تم استلام وترحيل 257609 مقررات للمرحلة الثانوية، و285 مقررًا للإعاقة البصري (برايل)، بالإضافة إلى مواصلتها استلام وترحيل مقررات التربية الفكرية والتعليم الأهلي (المدارس العالمية) ومحو الأمية ورياض الأطفال، ومقررات المرحلة المتوسطة.