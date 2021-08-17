- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ أن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيراً إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرّك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.
وتابع: بعد ستين يوماً تقريباً يدخل علينا الوسم.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 11:28 AM
بعد أربعين يوماً يتساوى طول الليل مع النهار"الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ أن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيراً إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الشمس تبدأ رحلتها من الشمال إلى الجنوب بعد 21 مارس وتتحرّك على شكل بندول من الشمال إلى الجنوب مروراً بخط الاستواء.
وتابع: بعد ستين يوماً تقريباً يدخل علينا الوسم.
، "الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاق": موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.