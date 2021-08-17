اخبار السعوديه

الملحقية السعودية في نيوزيلندا: حظر كامل بعد اكتشاف إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية في نيوزيلندا: حظر كامل بعد اكتشاف إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

نبهت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، رعاياها بإعلان الحظر الكامل في جميع البلاد لمدة ثلاثة أيام

وقالت الملحقية أن السلطات المحلية أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينتي أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة .

وشددت المحلقية على ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء في المنزل.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، مبينة إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا