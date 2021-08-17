شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية السعودية في نيوزيلندا: حظر كامل بعد اكتشاف إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

نبهت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، رعاياها بإعلان الحظر الكامل في جميع البلاد لمدة ثلاثة أيام

وقالت الملحقية أن السلطات المحلية أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينتي أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.

وشددت المحلقية على ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء في المنزل.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء بعد اكتشاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، مبينة إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد.