شكرا لمتابعة خبر عن "شاي علقان" نخب أول وحاصل على شهادة جودة من مختبرات بريطانية عالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حاز شاي علقان على إعجاب المستهلكين في السوق؛ حيث يسعى مؤسسيه بأن يقدموا منتج نقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كما أن الشاي نخب أول وحاصل على شهادة جودة من مختبرات بريطانية عالمية.

ويعد شاي علقان الذي يرعاه مؤسسية من أجود أنواع الشاي، بسبب خلوه من الصبغات والشوائب، كما أنه خالي من المبيدات التي يتم سكبها على مزارع الشاي لكي تنمو بسرعة، كما تم تغليفه من الداخل بمادة تحافظ على ثبات النكهة، وخيط متين يتصل بفتلة الشاي بدون دبوس معدني ، لضمان مذاق جيد ومشروب صحي.

وحصل شاي علقان على شهادة جودة ومطابقة COC من أكبر المختبرات العالمية والمعتمدة من قبل هيئة الدواء والغذاء وشهادات زراعية ومنشأ COO وغيرها.

والمتجر مرتبط بأغلب شركات الشحن المحلية توصيل لمقر البيت، وسعر التوصيل خارج مدينة تبوك ( ٢٤ريال ) فقط، فيما يوجد لديه خصم لمن يأخذ كرتونين ٥٪، ويمكنكم الطلب عبر زيارة موقع متجر شاي علقان .