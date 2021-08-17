شكرا لمتابعة خبر عن أهالي مهد الذهب يشكون من إهمال الكثير للاحترازات الوقائية ويناشدون المسؤولين بالتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

اشتكى عدد من أهالي محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة من عدم تقيد الكثير من المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاحترازية رغم مناشدات وزارة الصحة المتكررة للالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من العدوى.

وأوضح الأهالي أن البعض يقيم الآن حفلات الزفاف في دور المناسبات والاستراحات الضيقة والتي يتجمع فيها مئات المدعويين بالمخالفة مع غياب الاجراءات الوقائية.

وتابع الأهالي أنه تم فتح بعض القاعات بغير تصريح لإقامة حفلات الزفاف والتي يحضرها المدعويين بأعداد هائلة مما يشكل خطورة على صحة المواطنين والمقيمين.

وأشاروا إلى أن بعض المحلات التجارية بالمحافظة لم تستخدم تطبيق توكلنا، الذي يعتبر شرطا لدخول المنشآت العامة والخاصة، موضحين أن المواطنين والمقيمين يدخلون جميع الأماكن دون أن يطلب منهم التطبيق.

وأضاف الأهالي أن خلال الأيام الماضية توفى7 أشخاص بسبب مضاعفات فيروس كورونا ، لافتين إلى أن الحالات الحرجة يتم تحولها إلى مستشفى بالمدينة المنورة.

وناشد الأهالي الجهات المختصة والمسؤولين بالتدخل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وفرض العقوبات على من يتهاون في تطبيق الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وذويهم .

يشار أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا تنص على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معاً.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.