شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تدرس منح ذوي الإعاقة تخفيضات على أسعار التذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة النقل العام عن دراستها لإلزام شركات النقل العام، بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر.

ويأتي ذلك بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها، دون دفع أي أجرة إضافية لقاء الاستفادة من الخدمة.

وتضمن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل أنه يتوجب على الناقل تهيئة وسائل النقل المشغلة من قبله بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة بأمن وسلامة، مع عدم أحقية الناقل برفض توفير الخدمة، وفقًا لـ " عكاظ ".

كما تضمن المشروع، السماح للركاب باصطحاب الحيوانات على متن وسيلة النقل، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، بشرط ألا تؤثر على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، مع السماح للركاب ذوي الإعاقة البصرية باصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة، وسيسمح للركاب باصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم بشرط وضعها في مستوعبات مخصصة للنقل.

واشتمل المشروع على منع الركاب من تجاوز الحواجز الموضوعة في محطات ومرافق النقل العام، أو تجاوز الصف المخصص لانتظار الركاب فيها، أو دخول الوسيلة أو المحطة بملابس غير لائقة أو متسخة، أو تنبعث منها روائح كريهة، أو إلقاء القمامة والبصق داخل وسائل أو محطات ومرافق النقل.