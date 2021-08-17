شكرا لمتابعة خبر عن برنامج ريف يوضح مدة دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج ريف، أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال قبول الطلب، عليك الانتظار حتى تظهر نتيجة الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، ويتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي.

وأكد البرنامج على أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئيًّا من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وستقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع.