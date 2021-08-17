شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة" تحيل واقعة الاعتداء على 3 أطباء في مستشفى بمكة إلى الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر إن النيابة العامة بمكة المكرمة أحالت ملف واقعة الاعتداء على 3 أطباء (استشاريين وطبيب مقيم) داخل مستشفى في العاصمة المقدسة، إلى المحكمة الجزائية للنظر فيها.

وتعود الأحداث إلى ما قبل 3 أسابيع، حيث كان الأطباء يمارسون أعمالهم قبل أن يحضر بعض المراجعين بغرض رؤية قريبهم المتوفى قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى،وتطور الأمر إلى مشادة كلامية مع أحد الاستشاريين تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، بحسب سبق

وتدخل حراس أمن المستشفى وتم استدعاء الجهات الأمنية التي حضرت وفتحت ملف تحقيق حول الحادث، بحسب سبق نتج عنه إصابة أحد الاستشاريين بكدمات في يديه، وأدخل إثر ذلك قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت "صدى" قد نشرت الواقعة في وقت سابق، مبينة أن طبيبان تدخلا لإنهاء مشادة بين أقارب المتوفي وطبيب زميلهم، لكن أقارب المتوفى انهالوا على الثلاثة بالضرب ليتدخل حراس الأمن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

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