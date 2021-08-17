شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق نهارا ومعتدلة فجراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء أن الأجواء تكون حارة على معظم مناطق المملكة نهارا معتدلة فجرا.

وقال الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والإمارات وعمان واليمن، ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).