شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر بن عبد المحسن يجري عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجرى الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز عملية جراحية، تكللت بالنجاح.

وحرص عدد من الأمراء بينهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهنئة الأمير بدر على نجاح العملية متمنين له الشفاء.

وقال ابن مساعد: "الحمد لله على سلامتك يا عظيم القدر والشعر، أطال الله عمرك وحفظك لبلادك ولمحبيك".

وأضاف: "أجرى سموه عملية جراحية تكللت بحمد الله وفضله بالنجاح، تمم الله عليه الشفاء وحفظه وأسعده وأطال عمره وبارك له ولنا به".