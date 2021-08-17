تورط 5 مواطنين ومقيم في استدراج ضحايا وسلب متعلقاتهم بـ«إعلانات وهمية»

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، ارتكابهم (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، فيما ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (16,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.