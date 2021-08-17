بنك التنمية الاجتماعية: 3 حالات لتغيير الكفيل

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 3 حالات لتغيير الكفيل، والشروط الواجب توافرها فيه.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ردًا على استفسارات المستفيدين، أن البنك يقبل تغيير الكفيل في حالات ثلاث، وهي: تقاعد الكفيل الأول، أو فاته، أو انتقال المقترض لوظيفة حكومية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن هناك شروطا يجب توافرها في الكفيل منها أنه يجب أن يكون الكفيل موظفا حكوميا أو موظفا في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

شروط الكفالة

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه من بين شروط الكفالة ألا يكون لدى الكفيل التزامات مالية تمنعه من الكفالة.

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فإن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول، وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الكفيل يجب أن يكون ذا ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

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