أمانة جدة: 13 ميزة يوفرها المستكشف الجغرافي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة محافظة جدة عن 13 ميزة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر خريطة ذكية تتضمن العديد من الأدوات والمعلومات عن جدة.

وأوضحت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المتسكشف الجغرافي يوفر مميزات عرض 13 طبقة جغرافية من خلال خريطة ذكية.

وبحسب أمانة جدة، فإن المستكشف الجغرافي يوفر معلومات جغرافية واسعة عن محافظة جدة، وإظهار مسميات الأحياء الفرعية والرئيسية، ويوفر مفاتيح وأيقونات سهلة الاستخدام، ومصورات جوية بتسلسل زمني، ويوضح حدود النطاق العمراني.

ويستعرض المستكشف الجغرافي، إطلاق المرتفاعات، والمعالم وحدود العين العزيزية، واستخدامات الأراضي، وحدود الردم، وحدود الشعب المرجانية، والطريق الدائري الجديد، والنطاقات الجغرافية للمنطقة التاريخية، وفقا لأمانة جدة.

وكذلك يستعرض حدود البلديات الفرعية، والمخططات التقسيمية، ومسار قطار الحرمين السريع، والنطاق العمراني، وحدود الأحياء، وحدود البلديات الفرعية، وفقا لأمانة جدة.

اقرأ أيضا:

أمانة جدة تُغلق 79 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية