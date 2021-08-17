الحصيني: رياح مغبرة وأمطار وأجواء حارة على بعض المناطق.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارّة على معظم المناطق نهارا، مع أمطار من خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، ورياح مغبرة بالقطاع الغربي والشرقية.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع ان شاء الله اليوم الثلاثاء 1443/1/9هـ، أجواء حارة على معظم المناطق نهارًا معتدلة فجرًا.

وأضاف: وأمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وختم بقوله: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.