«الجوازات» تكشف طريقة تغيير الصورة في جواز السفر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة في جواز السفر، مشيرة إلى آلية إصداره وتجديده.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي.

وأضافت الجوازات السعودية أن في حال الرغبة في تغيير الصورة، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني للمستفيد.

تجديد وإصدار جواز السفر

وكانت الجوازات أوضحت أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.

ولمن بلغ 15 عاما فأقل، فإنَّ هناك عشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من إدارات ومكاتب الجوازات، منها تسديد رسوم تجديد إصدار الجواز آليًا (300) ريال لمدة خمس سنوات فقط.

وأيضًا، الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني، حجز موعد إلكتروني، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز الكترونيًا، وإرفاق صورتين مقاس 4X6 حديثتي التصوير بخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب، ويشترط أن تكون بالزِّيّ السعودي لمن هم فوق (15) سنة، وفقا للجوازات السعودية.

ومن ضمن المتطلبات، حضور ولي الأمر لمن أعمارهم (15) فأقلّ أو من لديه تفويض إلكتروني من ولي الأمر باستقبال الطلب، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وسجِلّ الأسرة الأصل وصور منهما، وتواجد المواطن المستفيد داخل المملكة «أما من كان خارج المملكة فيتمّ تجديد جوازه عن طريق ممثليات المملكة في الخارج.

وكذلك أن يكون المستفيد على قيد الحياة، وإحضار الجواز السابق عند التجديد، وفيما يتعلق بالنساء والقُصّر السعوديين المتوفى ولي أمرهم، وكل ما يتعلق بأمور سفرهم يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

ويلزم مراجعة ولي أمر صاحب الطلب أو من ينوب عنه نظامًا (تفويض إلكتروني– وكالة شرعية) من إدارة الجوازات أو البريد للنساء أو الأبناء لمن هم دون سن (15) عامًا على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر، ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.​

اقرأ أيضا:

10 إجراءات لإصدار وتجديد جواز سفر الأقل من 15 عامًا

تنويه من «الجوازات السعودية» حول المدة المتبقية في «وثيقة السفر»