أخبار السعودية اليوم.. استقرار حالة الطفلة «عائشة».. وتفاعل مع «سائحة الرياض»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث شددت وزارة الخارجية السعودية، على أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وإلى التفاصيل:

مزايا برنامج «توطين» لتوظيف 14 ألف شخص.. و6 حوافز للمستفيدين

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آليات توطين وظائف التخليص الجمركي وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الهيئة والوزارة، بعنوان: آليات تطبيق برنامج توطين على منشآت التخليص الجمركي.

«الربيعة»: استقرار حالة الطفلة اليمنية «عائشة» بعد الفصل.. ونقلها من العناية المركزة

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه بعد 12 يومًا من إجراء عملية التوأم الطفيلي اليمني (عائشة) استقرت حالتها الصحية، وتم نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بوزارة الحرس الوطني.

السعودية: نتابع باهتمام «أحداث أفغانستان».. ونأمل في استقرار الأوضاع سريعًا

كشفت وزارة الخارجية، في بيان، إن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.

وزارة النقل: 5 خطوات للاعتراض عند تضرر المركبة على الطرق

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها. وأوضحت أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر؛ للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته.

تفاعلًا مع واقعة «سائحة الرياض».. مطالب بالتشهير بالمتحرشين وترحيب بموقف النيابة

تفاعُل النيابة العامة مع واقعة التحرش بسائحة أجنبية في الرياض؛ لاقى ترحيبًا كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، متوجًا المساعي التي تبذلها الجهات الأمنية للحدّ من الانفلات وحفظ الاستقرار، وعبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ناشد مستخدمون الجهات المختصة للتشهير بالمجرمين في جريمة التحرش بالسائحة الأجنبية ليكونوا عبِرة لمن يفكر في اقتراف مثل هذا السلوك الذي وصفوه بـ"المشين" و"المخزي".

هكذا تستفيد الفئة فوق 70 عامًا من «التطعيم المنزلي» بلقاحات كورونا

أوضحت وزارة الصحة، طريقة وآلية الاستفادة من الخدمة التي توفرها لتطعيم بلقاح كورونا في المنزل لفئة 70 سنة، وذلك من خلال الدخول على الرابط المخصص للخدمة وإدخال بيانات كبير السن في أبشر قم القيام بملء البيانات والمعلومات المطلوبة وإرسال الطلب.

«المرور السعودي» يتفاعل مع مقطع فيديو يوثق سرعة جنونية ويسجل لوحة المخالف

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ موثق بالفيديو بشأن سيارة تتجاوز السرعة، على أحد الطرق، مؤكدًا رفع البلاغ للقسم المختص، جاء ذلك ردًّا على البلاغ الوارد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، بخصوص السيارة التي كان يقودها قائدها بسرعة، فيما وثق مقدم البلاغ رقم اللوحة.

الموارد البشرية: استرداد حقوق وأجور متأخرة لعاملين بـ58 مليون ريال في الرياض

استردت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم 1442هـ، حقوقًا وأجورًا متأخرة للعاملين بمبلغ تجاوز 58 مليون ريال، بعد الوصول لحل ودي والصلح بين أطراف النزاع من خلال جلسات التسوية الودية.

خالد الزعاق يحدد «الحد الفاصل» بين الحر اللاهب والمعتدل

حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، الحد الفاصل بين «الحر اللاهب» و«الحر المعتدل»، موضحًا أن العرب ينتظرون ظهور سهيل؛ بسبب معاناتهم من الحر الشديد وسهيل يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وسمي سهيلًا؛ لأن الأجواء تسهل عند رؤيته لذلك يسمى البشير.

مركز الأرصاد: 5 مناطق سعودية تتأثر بأمطار رعدية غدًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا