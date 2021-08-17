سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، في تعاملات البنك المركزي، والبنوك التجارية.

وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

استثمار جديد في الهيدروجين الأخضر

وقعت شركتان مصرية وألمانية، مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

وقالت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية، بموجب مذكرة التفاهم مع شركة "مان إنيرجي سوليوشنزس" الألمانية، سيتم إعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.

ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي، وإبطاء التغير المناخي.

وقبل أيام، وقعت مصر على اتفاق مع شركة "إيني الإيطالية" من أجل تقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر.

ووفق بيان من مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، فقد وقع عملاق النفط اتفاقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المملوكتين للدولة المصرية.

ومن المقرر أن تجري الأطراف الثلاثة دراسة في مشروعات مشتركة لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، عند نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كذلك استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، عند نحو 52.04 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.