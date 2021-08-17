أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر اليورو في الجزائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، في البنك المركزي، بينما هبط في السوق غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 159.42 دينار للشراء، و159.48 دينار للبيع، وبلغ السعر لدى السوق الموازية (السوداء) 212 دينارا للشراء، و214.35 دينار للبيع.



وبالنسبة للجزائر، فإن الخروج من اقتصاد المحروقات أصبح ضرورة ملحة، فمستقبل اقتصادها الوطني يكمن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا للنفط.

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حرائق مهولة وغير مسبوقة للغابات بـ18 محافظة كاملة، خلفت 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا في حصيلة أولية، وسط استمرار جهود الجيش والدفاع المدني لإخماد النيران وإنقاذ مئات العائلات التي حاصرتها النيران وأتت على منازلها ومحاصيلها الزراعية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،إن أغلب الحرائق في الغابات، تسببت فيها أياد إجرامية.. مؤكدا في كلمة للأمة، أن من قام بالحرائق يعرف جيدا منطقة القبائل ويعرف أنها غابات.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تمر بظروف صعبة وأليمة في نفس الوقت تجسدت في حرائق مهولة مست ما يقارب 17 ولاية تركز أكثرها في ولاية تيزي وزو، ووصفها بـ"الكارثة"، مشددا على أن بلاده "لن تنهار وستواجه هذه المحنة".

سعر الدولار والإسترليني

وسجل سعر الدولار في الجزائر، لدى بنك الجزائر المركزي 135.28 دينار للشراء، و135.29 دينار للبيع.

وبقي سعر الدولار في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء)، عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي 187.55 دينار للشراء، و187.62 دينار.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 249.19 دينار للشراء، و251.96 دينار للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، لدى بنك الجزائر المركزي، 36.06 دينار للشراء، و36.07 دينار للبيع.

بينما سجل سعر الريال لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك الجزائر المركزي، 36.82 دينار للشراء، و36.83 دينار للبيع،.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر المركزي، 449.88 دينار جزائري للشراء، و450.08 دينار جزائري للبيع.

بينما سجل في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 599 دينارا للشراء، و605.65 دينار جزائري للبيع.