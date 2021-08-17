سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، في تعاملات البنك المركزي، والبنوك التجارية.

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل صعودها منذ يونيو/حزيران 2020، لتصل إلي نحو 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، حسب البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي: بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الاستعدادات النهائية للمشاركة بـ"إكسبو 2020"

وتضع مصر اللمسات والاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية بـ"إكسبو 2020" في دبي.

وتستضيف دولة الإمارات معرض إكسبو دبي 2020، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021 لمدة 6 أشهر.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بـ"إكسبو 2020" بدبي، الخميس المقبل.

وأشارت إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري وإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي، والذي يعقد لأول مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات مصر في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، عند نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كذلك استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، عند نحو 52.04 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.