سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمر استقرار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي"، استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9%.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار ، استقر متوسط الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والقاهرة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وHSBC، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

طرح العاصمة الإدارية بالبورصة

قال الرئيس المصري خلال افتتاح عددا من المشروعات السكنية، إن شركة العاصمة الإدارية خلال سنتين ستتوافر لديها قوائم مالية تضم سيولة تصل إلى 100 مليار جنيه، وأصول تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه.

وقد اكتسب الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية دعما قويا من برنامج الإصلاح ما عزز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي تقرير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية حول أداء الاقتصاد المصري في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري 2020/2021، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الجاري ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، أمس.

بينما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، عند نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كذلك استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، عند نحو 52.04 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.