البنتاغون: 2500 جندي لتأمين مطار كابل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعدما توقّف في وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن مطار كابل عاد للعمل مجدداً.

وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحافيين في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفراداً من مشاة البحرية.

قوات أميركية إضافية

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن قوات أميركية إضافية في طريقها لكابل، مشيراً إلى أن المهمة الحالية تكمن بتأمين مطار العاصمة.

وتابع أن هناك 2500 جندي للتنفيذ، موضحاً أنه تم إجلاء 2000 أفغاني حصلوا على تأشيرة خروج.

إلى ذلك، أكد أن القوات الأميركية لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية في أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

تأمين مطار كابل

الجدير ذكره أن الجيش الأميركي كان شرع في إرسال كتيبة أخرى قوامها زهاء ألف جندي للمساعدة في حماية مطار كابل، حيث قتلت القوات الأميركية مسلحين اثنين هناك خلال عملية إجلاء فوضوية.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانية تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.



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