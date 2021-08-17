مهارة تعلن توزيع 65.6 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية اليوم عن توزيع 65.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 37.5 مليون سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.5%.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد تاريخ 22-08-2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع في 02-09-2021.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 29.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11321.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم السعودية المتداولة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، واللجين، والغاز، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وعطاء، وإسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.62%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والجزيرة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وتنمية، وأبو معطي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 177.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24958.67 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 2064 صفقة.

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