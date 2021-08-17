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فرانس برس: طالبان تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

فرانس برس: طالبان تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين

حثت على العودة إلى العمل

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على “العودة إلى العمل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

السيطرة على العاصمة

وجاء ذلك بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو طالبان عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

مجلس لحكم البلاد

كما كانت حركة طالبان قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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