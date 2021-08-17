، هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر ،

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سجّلت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.
وتأكّدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند؛ كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستُفرَض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 فبراير.
ووفق رويترز، أشارت الوزارة إلى أن "استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمُّل المسؤولية إلى حين جمع مزيدٍ من المعلومات حول حالة محتملة"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وحظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء، إذ لم تسجّل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة.
ومع ذلك، فإن حملة التطعيم بطيئة، حيث تمّ تطعيم نحو 20% من السكان بشكلٍ كاملٍ حتى الآن.
وفُرض الإغلاق على سكان أوكلاند، وعددهم مليونا نسمة، مرات عدة لفترات قصيرة، كان آخرها في مارس.
وأشارت السلطات الأسبوع الماضي، إلى أن تسجيل إصابة مرتبطة بالمتحورة دلتا سيقود إلى فرض "إغلاق قصير".
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 09:46 AM
الأمر دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباءهذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر
سجّلت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء.
وتأكّدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند؛ كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستُفرَض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 فبراير.
ووفق رويترز، أشارت الوزارة إلى أن "استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمُّل المسؤولية إلى حين جمع مزيدٍ من المعلومات حول حالة محتملة"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وحظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء، إذ لم تسجّل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة.
ومع ذلك، فإن حملة التطعيم بطيئة، حيث تمّ تطعيم نحو 20% من السكان بشكلٍ كاملٍ حتى الآن.
وفُرض الإغلاق على سكان أوكلاند، وعددهم مليونا نسمة، مرات عدة لفترات قصيرة، كان آخرها في مارس.
وأشارت السلطات الأسبوع الماضي، إلى أن تسجيل إصابة مرتبطة بالمتحورة دلتا سيقود إلى فرض "إغلاق قصير".
، هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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