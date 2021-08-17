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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة شرورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 09:54 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الـ6 مساءحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة شرورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه ،
المصدر : الخليج 365
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