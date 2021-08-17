، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتتواصل حتى الـ6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة شرورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.