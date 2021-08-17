، تفاعلًا مع "الخليج 365".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نفّذنا حدائق مدعومة بألعاب أطفال وجلسات وحماية من الدبابات

قالت أمانة الطائف: إن أحد المواقع بالشفا قد خُصص لمحبي رياضة ركوب الخيل والتنزه بركوب الجمال، كموقع مفتوح مجهز بالجلسات والمظلات العائلية، ومدعوم بالخدمات البلدية كالنظافة والرش.

وأوضحت تفاعلًا مع ما نشرته "الخليج 365" بتاريخ 8/ 1/ 1443هـ بعنوان (جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول)، أنها نفّذت بمركز الشفا السياحي العديدَ من الحدائق المدعومة بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات، ووسائل الحماية لمنع دخول الخيول والدبابات.

وتابعت: "كما تعمل الجهات الأمنية بشكل دوري على رصد ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، ويعمل المراقبون الصحيون على منع بيع المواد مجهولة المصدر".

وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها الموقعَ المذكور، ورصدت انتشار المواشي والدراجات في الموقع.