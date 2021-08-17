، بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب ،

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ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.
وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بأنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيًّا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.
وفي تحديث نُشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أيًّا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة".
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.
وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بأنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيًّا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.
وفي تحديث نُشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أيًّا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة".
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:43 AM
لا يوجد تقارير تشير إلى أنها تزيد من خطر التشوهات الخلقية
ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.
وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بأنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيًّا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.
وفي تحديث نُشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أيًّا من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة، يزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة".
، بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب ،
المصدر : الخليج 365
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