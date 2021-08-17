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أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-17
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:32 AM
إجمالي الإصابات 3.1 ملايين والضحايا 248652
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
، المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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