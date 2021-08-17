، المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 3.1 ملايين والضحايا 248652

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.