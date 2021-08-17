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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.
ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 08:22 AM
انخفاض من 51 إصابة في اليوم السابقالصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.
ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
، الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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