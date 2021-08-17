خادم الحرمين يتصل «هاتفيًّا» برئيس الجزائر.. و«تبون»: شكرًا لكم

الرياض - محمد عبدالله - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الإثنين، بالرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين (خلال الاتصال)، أن السعودية تتابع باهتمام وقلق، ما تتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق، وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن مشاطرته لفخامته والشعب الجزائري الشقيق مشاعر الألم، معبراً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم المساعدة الممكنة للإسهام في تجاوز هذه الكارثة.

من جهته، أعرب الرئيس الجزائري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة.

وثمن الرئيس الجزائري توجيه خادم الحرمين الشريفين، بالمساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الجزائري، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والمملكة من كل مكروه.