برلماني تركي معارض ينتقد أردوغان.. ويوجه له رسالة

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

وجه المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، كلمة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص اللاجئين الأفغان القادمين إلى تركيا، قال فيها: «لا تطعن الشعب في ظهره، وخذ التدابير اللازمة على الحدود».



وشارك أوزتراك مقطع فيديو منتشرا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أن حركة طالبان أفرجت عن آلاف المسجونين في مدينة تولكان، بعد الاستيلاء عليها.

وكتب أوزتراك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يا أردوغان، صاحب الحكومة الشخصية، ماذا ستقول للشعب عندما يأتي هؤلاء المساجين الهاربون إلى بلادنا غدًا؟ يكفي.. لا تطعن الشعب في ظهره، وخذ التدابير اللازمة على الحدود».