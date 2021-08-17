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برلماني تركي معارض ينتقد أردوغان.. ويوجه له رسالة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

وجه المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، كلمة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص اللاجئين الأفغان القادمين إلى تركيا، قال فيها: «لا تطعن الشعب في ظهره، وخذ التدابير اللازمة على الحدود».

 

وشارك أوزتراك مقطع فيديو منتشرا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أن حركة طالبان أفرجت عن آلاف المسجونين في مدينة تولكان، بعد الاستيلاء عليها.

 

وكتب أوزتراك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يا أردوغان، صاحب الحكومة الشخصية، ماذا ستقول للشعب عندما يأتي هؤلاء المساجين الهاربون إلى بلادنا غدًا؟ يكفي.. لا تطعن الشعب في ظهره، وخذ التدابير اللازمة على الحدود».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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