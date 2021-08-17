شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة لأمريكا: "بطلوا تسويق ديموقراطيتكم على الشعوب الأخرى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك تزامنا مع الأحداث التي تشهدها أفغانستان.

وقال عضو الشورى السابق: "السيد بايدن، هربت من أفغانستان، المطلوب منك أن تنصح نفسك والإدارات الأمريكية من بعدك أن تتركوا البلدان الأخرى ولا تتدخلوا في شؤونها".

وتابع: "بطلوا تسويق ديموقراطيتكم على الشعوب الأخرى، فماذا جنت العراق وتونس وغيرهما من البلدان من جراء سياستكم الرعناء، انشغلوا بشؤون بلادكم المهددة بالانهيار".

وأضاف: "ربما يصل الأفغان إلى حلول لمشكلتهم إذا جنبوا بلادهم تدخل الآخرين، دول أو منظمات أو أفراد، مثلما حدث في الماضي حينما أصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لكل من هب ودب من أصحاب الأفكار المتطرفة، ومن كل أنحاء العالم، وعلى كل الدول أن تمنع كل متطرف من الذهاب إلى ذلك البلد المنكوب".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،قد ألقى الاثنين، كلمة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان، حيث أكد أنهم يسعون حاليًا لوضع خطة بشأن الانهيار السريع في البلاد، موضحا أن إدارة دونالد ترامب هي من بدأت الحوار مع حركة طالبان، مبينًا أن لديهم خيار حاليًا بتنفيذ الاتفاق مع طالبان أو التصعيد ضد الحركة -على حد قوله-.

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