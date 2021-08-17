شكرا لمتابعة خبر عن السفير أسامة نقلي يعلق على صورة آل الشيخ والنفيعي: "وصيه على ناديه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

علق سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، على صورة جمعت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ورئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي.

وقال السفير أسامة نقلي لآل الشيخ: "وصيه على ناديه" في إشارة إلى رئيس النادي الأهلي النفيعي.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر صورته مع النفيعي مساء أمس الأثنين، معلقا: "مع حبيب القلب الاخ ماجد النفيعي اليوم في زيارة مركز عمليات الموسم -موسم الرياض-".

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق، عن مفاجآت سارة في موسم الرياض المقبل 2021، قائلا: " قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية".