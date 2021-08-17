- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.
بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثيةمحمد السيّد الخليج 365 2021-08-16
استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.
بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:08 PM
استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.
بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.
، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.