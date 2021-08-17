شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيق المواقف».. أرقام معكوسة وإجراءات غير مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مواطنون أن تطبيق المواقف الذكية لم ينه مشاكلهم مع الخدمة، خاصة مع ضرورة التوجه إلى أقرب جهاز لطباعة التذكرة، ما قد يعرضهم للمخالفة، إضافة إلى ظهور أرقام اللوحة بشكل غير صحيح، كما أن المبالغ المتبقية بالباقة تختفي من رصيدهم بعد انقضاء المدة المحددة لها.

تكدس مروري

وطالب المواطن خالد بن علي بتطوير خدمات التطبيق حتى لا يضطر للذهاب إلى الجهاز بعد الحجز، ما قد يعرضه للمخالفة خلال فترة طباعة الفاتورة، مؤكدا أهمية الربط بينهما للتسهيل على العميل وعدم إلزامه بالطباعة، كما طالب بضرورة توضيح الخيارات في الجهاز وتسهيلها، لافتا إلى أن عدم توافر الخدمة يضطر البعض للدخول إلى الأحياء والوقوف أمام المنازل، مما يسبب ضيقا في الشوارع وازدحامات مرورية، كما يسبب مضايقة لأصحاب المنازل المجاورة، مناشدا بضرورة عدم تحديد مدة الاستفادة من الرصيد وجعلها بشكل مفتوح دون تحديد أيام أو شهور.

طباعة التذكرة

وأشار المواطن ضيف الله القرني إلى وجود خلل بالتطبيق، حيث إنه لا يشمل جميع الإجراءات ويضطر العميل للذهاب إلى أقرب جهاز لطباعة التذكرة، ما قد يعرضه للمخالفة، كما أن أغلب الأجهزة لا يقبل العملة المعدنية، وأنظمتها غير واضحة وطرق الدفع محدودة.

باقات متنوعة

من جهتها، أوضحت الشركة المسؤولة عن مواقف السيارات بالخبر، أنه خلال شهر سيتم ربط التطبيق بأجهزة المخالفات لكي لا يحتاج العميل للذهاب إلى الأجهزة وطباعة التذكرة، فيما أشارت بخصوص عدم ظهور أرقام المركبات بالتطبيق بشكل صحيح، إلى أنه يجب إدخال معلومات اللوحة من اليسار إلى اليمين والضغط على تشغيل الجهاز ومن خلال الباركود الظاهر بالتطبيق يتم وضعه على «الاسكنر» الموجود أسفل الجهاز، وستتم قراءتها بصورة صحيحة، مؤكدة العمل على حل تلك المشكلة خلال الأيام القادمة، وأضافت بخصوص فترة الاحتفاظ بالمبلغ والرصيد والمدة المحددة لها، أنه يوجد باقات متنوعة، منها باقة 21 يوما، وباقة 90 يوما، وباقة سنة كاملة على حسب رغبة العميل.

خدمات إضافية

وكانت أمانة المنطقة الشرقية دشنت تطبيق المواقف الذكية، ووفرت 70 جهازا تخدم 1200 موقف من الأجهزة المطورة، بالإضافة إلى أن هناك خطة سيتم العمل عليها خلال الأشهر القليلة القادمة.