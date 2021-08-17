شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمكتبه صباح أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقل الفريق الرويلي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والعسكرية؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.