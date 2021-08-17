شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بمساندة الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا أمس، بالرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضح خادم الحرمين، خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام وقلق ما تتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق، وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية، وأعرب -حفظه الله- عن مشاطرته لفخامته والشعب الجزائري الشقيق مشاعر الألم، معبرًا عن تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم المساعدة الممكنة للإسهام في تجاوز هذه الكارثة.

وأعرب الرئيس الجزائري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين؛ على مشاعره الأخوية الصادقة، وثمّن توجيه خادم الحرمين الشريفين، بالمساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الجزائري، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والمملكة من كل مكروه.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من حوادث الحرائق، وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية، وفي ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق، بما يسهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك، وأن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة، للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين، وتعبر في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الشقيقة حكومةً وشعبًا، وتسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ الجزائر ويديم عليها أمنها وازدهارها ورخاءها ويجنبها كل مكروه.