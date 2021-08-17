شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تطوير العلاقات مع نظيره الكيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث النائب العام الشيخ سعود المعجب، مع النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع النائب الكيني والوفد المرافق، خلال اللقاء في مقر النيابة بالرياض، على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للمملكة، واستقلاليتها بدعم من القيادة الرشيدة.

كما تعرف على دور التقنية في أعمال النيابة العامة والمستوى الذي وصلت له في تسهيل وتيسير الإجراءات ما يسهم في حفظ وقت الموظف والمراجع على حد سواء.